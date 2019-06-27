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03:44 27.06.2019

В Измаиле состоялось открытие нового отдела погранслужбы

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После капитальной реконструкции состоялось торжественное открытие отдела пограничной службы "Рени" Измаильского отряда, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"После капитальной реконструкции состоялось торжественное открытие отдела пограничной службы "Рени" Измаильского отряда. Председатель Государственной пограничной службы Украины полковник Сергей Дейнеко вручил семьям пограничников ключи от 22 квартир", - говорится в сообщении.

Глава погранведомства отметил в своем выступлении, что задачей пограничников является искоренение в целом такого понятия как контрабандная деятельность на государственной границе.

"Сегодня позиция украинского общества, которая требует, чтобы в нашем государстве, а пограничное ведомство тоже есть частью этого государства, произошли кардинальные изменения. Нам с вами поручена непростая задача. Мы должны искоренить такое понятие как контрабандная деятельность на государственной границе. Нам надо наполнять деньгами государственный бюджет, создать честные условия для конкуренции украинских производителей товаров и услуг", - заявил Дайнеко.

По его словам денежное обеспечение в Госпогранслужбе отстает от Вооруженных сил и Национальной гвардии, поскольку для решения этой задачи на данный момент не хватает около 1 млрд грн.

Также глава погранведомства надеется, что времена коррупционной деятельности отошли в прошлое. И, приведя пример недавнего задержания пограничником Черновицкого отряда в пункте пропуска "Порубное" крупной партии сигарет, сообщил, что он будет поощрен премией в 30 тыс. грн.

Теги: #погранслужба #измаил #украина #отдел #открытие
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