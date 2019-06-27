События

00:58 27.06.2019

ЦИК утвердила бюллетени для голосования на выборах парламента

3 мин читать
ЦИК утвердила бюллетени для голосования на выборах парламента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в 199 одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года, сообщила пресс-служба ЦИК.

"Комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в 199 одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 26 июня.

Текст бюллетеня в многомандатном избирательном округе печатается с одной стороны на государственном украинском языке на одном листе размером 200х600 мм голубовато-серого цвета.

На нем содержится двухцветный водяной знак и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерные элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термического влияния.

На бюллетене будет выполнен номер избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, которая проявляется на обороте бюллетеня.

ЦИК также постановила, что бюллетени будут изготавливаться для каждого обычного и заграничного избирательного участка в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей, которые по своему избирательному адресу относятся к соответствующему избирательному участку по данным Государственного реестра избирателей по состоянию на 26 июня 2019 года. Возможно отклонение указанного количества с учетом кратности размещения бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении.

Для спецучастков бюллетени будут изготавливаться в количестве, что на 0,5% превышает ориентировочное количество избирателей, которые будут включены в список на участке, определенном с учетом количества койко-мест, спальных мест, максимально возможного количества членов участковых избирательных комиссий больших, средних и малых участков, включающихся к спискам избирателей. Также учитывается возможное отклонение указанного количества с учетом кратности размещения бюллетеней в пределах полиграфического листа во время изготовления.

ЦИК постановила, что в одномандатных избирательных округах бюллетени изготавливаются по разным размерам в зависимости от количества зарегистрированных кандидатов в народные депутаты. В частности, до 6 кандидатов - размером 200х200 мм, до 11 кандидатов - размером 200х300 мм, до 18 кандидатов - размером 200х400 мм, до 33 кандидатов - размером 200х600 мм, до 50 кандидатов - размером 200х800 мм.

В бюллетене, в частности, указываются в алфавитном порядке фамилии, имена (все имена) и отчество (при наличии) зарегистрированных в соответствующем округе кандидатов. При этом в случае полного совпадения данных сведения о кандидатах размещаются в бюллетене в порядке возрастания дат рождения.

Текст бюллетеня печатается с одной стороны на государственном украинском языке на одном листе песочного цвета.

На нем содержится двухцветный водяной знак и защитные волокна с использованием защитных графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовлияния.

На бюллетене также будет выполнен номер избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, которая проявляется на обороте избирательного бюллетеня

Кроме того, ЦИК создала комиссию из представителей политических партий для осуществления контроля над изготовлением бюллетеней на государственном предприятии "Полиграфический комбинат "Украина".

В ее состав вошли представители от 5 партий: "Самопомич", "Оппозиционный блок", "Радикальная партия Олега Ляшко", ВО "Батькивщина", "Европейская солидарность".

Теги: #бюллетень #цик #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:56 27.06.2019
Пожар на складе с секонд-хендом под Киевом ликвидирован

Пожар на складе с секонд-хендом под Киевом ликвидирован

00:31 27.06.2019
В Офисе Зеленского обсудили экономические проблемы Донбасса

В Офисе Зеленского обсудили экономические проблемы Донбасса

22:45 26.06.2019
Комитет Палаты представителей США поддержал законопроект о санкциях на поставки оборудования для российских трубопроводных проектов -

Комитет Палаты представителей США поддержал законопроект о санкциях на поставки оборудования для российских трубопроводных проектов -

22:35 26.06.2019
В Раду проходят 5 партий, еще 4 политсилы имеют шансы преодолеть 5% барьер - опрос "Сегодня" и Edison Research

В Раду проходят 5 партий, еще 4 политсилы имеют шансы преодолеть 5% барьер - опрос "Сегодня" и Edison Research

22:23 26.06.2019
Урегулирование ситуации на Донбассе в рамках "Минска", ситуацию в ПАСЕ и внедрение реформ в Украине обсудили Зеленский с президентом ПА НАТО Мун

Урегулирование ситуации на Донбассе в рамках "Минска", ситуацию в ПАСЕ и внедрение реформ в Украине обсудили Зеленский с президентом ПА НАТО Мун

18:57 26.06.2019
В харьковскую полицию поступило 64 обращения, связанных с выборами в Раду

В харьковскую полицию поступило 64 обращения, связанных с выборами в Раду

18:57 26.06.2019
Парламентская ассамблея НАТО не вернет российскую делегацию

Парламентская ассамблея НАТО не вернет российскую делегацию

18:53 26.06.2019
Зеленский взял под личный контроль ход расследований дел бойцов ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах

Зеленский взял под личный контроль ход расследований дел бойцов ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах

18:53 26.06.2019
Госдолг Украины в мае-2019 сократился на 1,8% в долларовом эквиваленте

Госдолг Украины в мае-2019 сократился на 1,8% в долларовом эквиваленте

18:47 26.06.2019
Кабмин поддержал предложенные Зеленским кандидатуры глав 8 ОГА

Кабмин поддержал предложенные Зеленским кандидатуры глав 8 ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Раду проходят 5 партий, еще 4 политсилы имеют шансы преодолеть 5% барьер - опрос "Сегодня" и Edison Research

В Святошинском районе Киева есть риск загрязнения воздуха из-за горящего под Киевом склада секонд-хенда - КГГА

Труба: ГБР проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам

Штаб ООС сообщил о состоявшемся первом этапе отвода украинских подразделений в Станице Луганской под наблюдением ОБСЕ

Полиция сообщила о разоблачении активистов в вымогательствах за нераспростанение компромата, 9 человек задержаны

ПОСЛЕДНЕЕ

Допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе из-за горящих под Киевом складов нет - ГСЧС

В Святошинском районе Киева есть риск загрязнения воздуха из-за горящего под Киевом склада секонд-хенда - КГГА

Бывшего главу УСБУ в Киеве и области Щеголева отпустили под домашний арест

ГБР расследует 8 производств, в которых фигурирует Порошенко

Труба: ГБР проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам

Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей в Авдеевке

В ЕС ожидают, что в свете событий в ПАСЕ Россия продемонстрирует приверженность принципам СЕ и немедленно освободит украинских заключенных

Кабмин уволил замминистра здравоохранения Илыка

Кабмин согласовал назначение глав восьми обладминистраций

Рух автотранспорту дорогою Київ-Одеса ускладнений через ДТП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА