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22:35 26.06.2019

В Раду проходят 5 партий, еще 4 политсилы имеют шансы преодолеть 5% барьер - опрос "Сегодня" и Edison Research

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В Раду проходят 5 партий, еще 4 политсилы имеют шансы преодолеть 5% барьер - опрос "Сегодня" и Edison Research

Пять партий проходят в Верховную Раду Украины, во внеочередных парламентских выборах намерены принять участие больше половины украинцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research (полевой этап исследования реализует Киевский международный институт социологии).

Так, согласно результатам опроса, обнародованным на сайте "Сегодня", среди партий, за которые будут голосовать украинцы, которые определись со своим выбором, лидирует "Слуга народа" (15-19 июня – 41,1% опрошенных; 20-24 июня – 44,9%). Далее следуют "Оппозиционная платформа – За жизнь" (15-19 июня – 12,9%; 20-24 июня – 11%), "Европейская солидарность" (15-19 июня – 7,1%; 20-24 июня – 9,6%), "Голос" (15-19 июня – 10,9%; 20-24 июня – 8,5%), ВО "Батькивщина" – (15-19 июня – 7,2%; 20-24 июня – 5,5%).

Также имеют шансы преодолеть 5-процентный проходной барьер с учетом статпогрешности партии "Сила и честь" (15-19 июня – 4,1%; 20-24 июня – 3,5%), "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" (15-19 июня – 1,7%; 20-24 июня – 3,2%), Радикальная партия Олега Ляшко (15-19 июня – 3,5%; 20-24 июня – 3,1%), а также "Гражданская позиция" (15-19 июня – 3,2%; 20-24 июня – 2,1%).

Остальные политсилы не набирают необходимого для прохождения в парламент количества голосов: партия "Украинская стратегия Гройсмана" (15-19 июня – 1,6%; 20-24 июня – 1,7%), ВО "Свобода" (15-19 июня – 2,5%; 20-24 июня – 1,6%) и "Объединение "Самопомич" (15-19 июня – 0,5%; 20-24 июня – 1,3%).

Вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы бюллетень – 1,1% и 1,3% опрошенных соответственно.

Статистическая погрешность для рейтинга партий не превышает 3,19%.

Согласно опросу, ведущими мотивами в выборе партии стали симпатия к лидеру партии (12% опрошенных), поддержка социально-политических инициатив партии (36%), поддержка идеологических основ партии (14%), поддержка внешнеполитического вектора партии (19%). Отказались отвечать 22% опрошенных.

Во внеочередных выборах в Верховную Раду намерены принять участие больше половины украинцев. Так, на вопрос "Какова вероятность того, что вы пойдете голосовать?", ответили, что точно будут голосовать – 56% опрошенных; скорее всего, будут голосовать – 27%, скорее всего не будут голосовать – 4%, не будут голосовать – 9%, не ответили – 4% опрошенных.

Результаты опроса также свидетельствуют о том, что больше всего украинцев беспокоит война на Востоке Украины (45%) и коррупция во власти (18%). Также украинцев беспокоит проблема благосостояния населения (8% опрошенных), тарифы (6%), качество здравоохранения (5%) и безработица (5%). Значительно меньше украинцы переживают о возрождении украинской нации – 2%, состоянии окружающей среды – 1% и преступности – 1%. Затруднились ответить 5% опрошенных.

46% украинцев считают, что в целом все происходящее сейчас в Украине идет в правильном направлении. 28,9% украинцев с этим не согласны, еще у 24,3% нет ответа на этот вопрос.

Также 79,7% украинцев положительно оценивают деятельность нового президента Украины Владимира Зеленского.

Опрос проведен компанией Edison Research методом телефонного и личного интервью во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Всего было опрошено 941 (866 по телефону; 55 личных интервью в селах, погрешность не превышает 3,2%) и 970 (910 телефону, 60 личных интервью в селах, погрешность не превышает 3,15%) респондентов соответственно.

Теги: #опрос #рада #украина #выборы #явка
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