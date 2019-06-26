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22:26 26.06.2019

Допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе из-за горящих под Киевом складов нет - ГСЧС

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Допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе из-за горящих под Киевом складов нет - ГСЧС

Пожар на складе с секонд-хендом под Киевом локализован, превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе нет - ГСЧС

Спасатели локализовали пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2,5 тыс. кв. м. в с.Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 21:30 пожар в складском здании в с.Петропавловская Борщаговка локализован", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 70 человек личного состава и 14 единиц техники ГСЧС.

В Госслужбе подчеркнули, что "согласно замерам проб воздуха, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено".

Теги: #киев #склад #пожар #воздух
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