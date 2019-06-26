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22:23 26.06.2019

В Святошинском районе Киева есть риск загрязнения воздуха из-за горящего под Киевом склада секонд-хенда - КГГА

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В Святошинском районе Киева есть риск загрязнения воздуха из-за горящего под Киевом склада секонд-хенда - КГГА

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) предупреждают о наличии угрозы попадания в Святошинский район столицы продуктов горения с горящих на территории бывшего резинового завода складов секонд-хенда.

"В Киево-Святошинском районе, на ул. Большая Кольцевая, 4-А на границе с Киевом горят склады секонд-хенда (на территории бывшего резинового завода). Сейчас ветер западный, при таких погодных условиях существует угроза попадания продуктов горения в Святошинский район г.Киев", - говорится в распространенном в среду вечером сообщении КГГА.

В горадминистрации отметили, что для контроля загрязнения воздуха аварийно-спасательные службы и экологи системно делают замеры.

Также в КГГА напомнили правила поведения в случае задымленности: "- ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; - держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять; - включить системы кондиционирования и очистки воздуха; - проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; - не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ".

Также необходимо увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;

"Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу", - добавили в горадминистрации.

Как сообщалось, в с.Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области в 19.30 среды возник пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2,5 тыс. кв. м. при общей площади складских помещений в 3 тыс. 500 кв. м.

На публикуемых киевлянами в социальных сетях фотографиях и видеороликах видно, что от горящего здания распространяется большой столб густого черного дыма, видимого на значительном расстоянии.

Теги: #киев #склад #загрязнение #пожар #воздух
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