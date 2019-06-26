Бывшего главу УСБУ в Киеве и области Щеголева отпустили под домашний арест

Шевченковский районный суд Киева отпустил из-под стражи бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Киеве и области Александра Щеголева, обвиняемого в преступлениях против Евромайдана.

Как сообщает в Фейсбук "Адвокатська дорадча група", "Шевченковский суд (судья Мартынов Е. А.) сегодня изменил меру пресечения Александру Щеголеву с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест".

Адвокаты Щеголева заявили ходатайство об изменении меры пресечения до заседания, суд получил ходатайство по почте.

Суд отменил арест экс-начальника УСБУ, ссылаясь на решение Конституционного суда от 25 июня текущего года о неконституционности избрания меры пресечения исключительно в виде содержания под стражей для обвиняемых в терроризме и преступлениях против основ национальной безопасности.

Щеголев обвиняется в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции, в том числе ее силовой фазы в Доме профсоюзов.