События

17:27 26.06.2019

Бывшего главу УСБУ в Киеве и области Щеголева отпустили под домашний арест

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Бывшего главу УСБУ в Киеве и области Щеголева отпустили под домашний арест

Шевченковский районный суд Киева отпустил из-под стражи бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Киеве и области Александра Щеголева, обвиняемого в преступлениях против Евромайдана.

Как сообщает в Фейсбук "Адвокатська дорадча група", "Шевченковский суд (судья Мартынов Е. А.) сегодня изменил меру пресечения Александру Щеголеву с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест".

Адвокаты Щеголева заявили ходатайство об изменении меры пресечения до заседания, суд получил ходатайство по почте.

Суд отменил арест экс-начальника УСБУ, ссылаясь на решение Конституционного суда от 25 июня текущего года о неконституционности избрания меры пресечения исключительно в виде содержания под стражей для обвиняемых в терроризме и преступлениях против основ национальной безопасности.

Щеголев обвиняется в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции, в том числе ее силовой фазы в Доме профсоюзов.

Теги: #щеголев #арест #суд #усбу
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