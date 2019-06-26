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15:44 26.06.2019

В ЕС ожидают, что в свете событий в ПАСЕ Россия продемонстрирует приверженность принципам СЕ и немедленно освободит украинских заключенных

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В ЕС ожидают, что в свете событий в ПАСЕ Россия продемонстрирует приверженность принципам СЕ и немедленно освободит украинских заключенных

В Европейском Союзе ожидают, что Россия продемонстрирует приверженность принципам и правилам Совета Европы, а немедленное освобождение заключенных или их обмен с Украиной будет "позитивным шагом" в этом направлении.

Так в среду в Брюсселе агентству "Интерфакс-Украина" прокомментировал последние события в Парламентской ассамблее Совета Европы представитель ЕС. Как известно, в ПАСЕ было проголосовано решение, которым создаются условия для снятия санкций с российской делегации и возвращения ее в эту организацию.

"Мы считаем, что во всех наших интересах сохранить общеевропейский характер Совета Европы, отстаивая при этом принципы и правила организации. Совет обеспечивает общую основу, он связывает Россию и ЕС одинаковыми стандартами и правилами, обеспечивает доступ к Европейскому суду по правам человека для граждан России и предоставляет место для открытого обсуждения разногласий", - отметил собеседник агентства.

В этой связи представитель ЕС выразил ожидания, что "Россия обеспечит, чтобы ее действия полностью соответствовали принципам и правилам Совета Европы, и предпримут немедленные шаги, чтобы продемонстрировать это обязательство". "В этом контексте содействие России посещению незаконно аннексированного Крымского полуострова комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович и комитетом по предупреждению пыток, а также немедленному освобождению заключенных или их обмену с Украиной будет позитивным шагом. Мы также рассчитываем на быструю выплату просроченной задолженности России перед бюджетом Совета Европы", - заявил он.

При этом представитель Евросоюза заверил, что ЕС "остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины". "Мы не признаем и продолжаем осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя и остаемся приверженными полной реализации нашей политики непризнания, как неоднократно заявлялось, в том числе в декларации высокого представителя от имени ЕС 17 марта", - подчеркнул он.

Говоря о том, что в списке делегации депутатов российской Думы в ПАСЕ содержатся имена политиков, в отношении которых ЕС применил санкции, представитель ЕС констатировал, что об этом известно. "Хотя решение об их полномочиях принимается парламентариями Совета Европы, решение России выдвинуть кандидатуру этих лиц не способствует нахождению конструктивного решения сложившейся ситуации", - констатировал он.

Теги: #ес #пасе #россия #заключенные #украина #обмен_пленными
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