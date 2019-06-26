Рух автотранспорту дорогою Київ-Одеса ускладнений через ДТП

На 65 км автодороги М-05 у середу сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля BMW X3 і вантажівки Renault Magnum 480, що призвело до ускладнення руху, повідомляє патрульна поліція Київської області.

"Водій іномарки BMW X3 під час виїзду з другорядної дороги на головну не надав перевагу вантажівці Renault Magnum 480. Водій вантажівки, у свою чергу, намагався уникнути зіткнення, однак безуспішно. Як наслідок, Renault перекинувся і зупинився на двох смугах руху одночасно. Водія вантажівки госпіталізовано", - повідомляє патрульна поліція Київської області у Facebook у середу.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин ДТП.