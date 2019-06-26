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14:39 26.06.2019

Рух автотранспорту дорогою Київ-Одеса ускладнений через ДТП

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Рух автотранспорту дорогою Київ-Одеса ускладнений через ДТП

На 65 км автодороги М-05 у середу сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля BMW X3 і вантажівки Renault Magnum 480, що призвело до ускладнення руху, повідомляє патрульна поліція Київської області.

"Водій іномарки BMW X3 під час виїзду з другорядної дороги на головну не надав перевагу вантажівці Renault Magnum 480. Водій вантажівки, у свою чергу, намагався уникнути зіткнення, однак безуспішно. Як наслідок, Renault перекинувся і зупинився на двох смугах руху одночасно. Водія вантажівки госпіталізовано", - повідомляє патрульна поліція Київської області у Facebook у середу.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин ДТП.

Теги: #дтп #одеса #україна #київ
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