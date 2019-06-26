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14:02 26.06.2019

Кабмин отказался рассматривать в открытом режиме кандидатуры на глав облгосадминистраций

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Кабмин отказался рассматривать в открытом режиме кандидатуры на глав облгосадминистраций

Кабинет министров Украины отказался рассматривать кандидатуры на должности глав областных государственных администраций в открытом режиме.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", вопрос проведения открытого, при участии СМИ, обсуждения кандидатур, которые предложил президент Украины Владимир Зеленский, подняли вице-премьеры Вячеслав Кириленко и Павел Розенко.

"Поскольку это политические фигуры и они будут принимать политические решения, в стране переходный период, и в связи с этим все вопросы, которые могут возникнуть к возможным будущим главам ОГА, и их позиция по ключевым политическим вопросам должны быть известны всей стране. Поэтому я обращаюсь к вам (премьер-министру Владимиру Гройсману - ИФ), чтобы мы в открытом режиме рассмотрели этот вопрос", - сказал Кириленко на заседании правительства в среду.

В свою очередь, Гройсман отметил, что выступает за проведения интервью с кандидатами в закрытом режиме.

"Нет никакой необходимости делать это со средствами массовой информации. Когда мы как правительство определимся, поддерживаем мы кого-то или нет, мы об этом сообщим абсолютно публично", - заявил премьер.

После этого произошла дискуссия среди членов правительства о необходимости публичного обсуждения, но единогласной позиции достичь не удалось.

В ходе обсуждения представитель президента в Кабмине Андрей Герус призвал правительство не менять процедуру рассмотрения кандидатур на глав ОГА.

Позже Гройсман поставил предложение Кириленко о публичном рассмотрении кандидатур на голосование, но его поддержало лишь четыре члена Кабмина.

В связи с решением правительства всё же рассматривать кандидатуры на глав ОГА в закрытом режиме, Кириленко заявил, что не будет принимать в этом участие и покинул заседание.

"На мой взгляд, сейчас вы пробуете политически бороться с президентом. Я считаю, что это недопустимо", - сказал Гройсман в конце обсуждения данного вопроса перед переходом заседания правительства в закрытый режим для рассмотрения кандидатур поданных президентом.

Ранее сообщалось, что главой Донецкой областной государственной администрации предлагается назначить Павла Кириленко, Закарпатской – Игоря Бондаренко, Киевской – Михаила Бно-Айрияна, Луганской – Виталия Комарницкого.

Кроме того, предлагается назначить главой Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского, Одесской – Андрея Андрейчикова, Херсонской – Юрия Гусева, Черкасской – Игоря Шевченко.

Теги: #облгосадминистрация #кадры #кабмин
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