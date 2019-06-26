События

13:25 26.06.2019

Полиция сообщила о разоблачении активистов в вымогательствах за нераспростанение компромата, 9 человек задержаны

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Полиция сообщила о разоблачении активистов в вымогательствах за нераспростанение компромата, 9 человек задержаны

С начала года полиция разоблачила несколько групп общественных активистов в занятии криминалом, в частности, вымогательством денег у граждан за нераспространение дискредитирующих материалов, сообщается на официальном сайте Национальной полиции в среду.

Как отмечается в сообщении, среди разоблаченных - руководители организаций, "которые позиционировали себя как борцы с коррупцией и произволом властей". Девяти из них уже сообщено о подозрении.

"В последнее время участились случаи обращений в правоохранительные органы граждан, которые сообщают о давлении на них со стороны представителей общественных организаций. Требования довольно просты: определенная сумма средств за непроведение мероприятий, направленных на дискредитацию лица. Перед тем, как прийти к бизнесмену или публичному лицу, уличенные злоумышленники заранее готовились: проводили сбор конфиденциальной информации о всех членах семьи, готовили фейковые материалы компрометирующего содержания и распространяли их через подконтрольные веб-ресурсы. Позже за прекращение таких действий злоумышленники требовали деньги", - говорится в сообщении.

Теги: #полиция #вымагательство
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