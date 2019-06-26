Кабмин ограничил 250 штатными единицами численность сотрудников по вопросам реформ в директоратах Офиса президента

Кабинет министров Украины установил, что численность сотрудников по вопросам реформ в директоратах Офиса президента Украины не может превышать 250 человек.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Также Кабмин привел в соответствие положения, которые регламентируют оплату труда Офиса президента, установив должностные оклады для руководителя, первого замруководителя и замруководителей Офиса в том же размене, что был у руководства администрации президента. Должностной оклад руководителя Офиса составит 18 тыс. грн, первого замруководителя - 16 тыс. грн. и замруководителей - 15 тыс. грн.

Для руководителя Аппарата Офиса президента установлена стимулирующая выплата в размене 40,5 тыс. грн.