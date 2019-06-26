В Украине в пятницу резко похолодает

В ближайшие сутки, 27 июня, в Украине сохранится теплая погода, тогда как в пятницу, 28 июня, в День Конституции, ожидается резкое похолодание, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг погоду северо-западной части Украины будет определять атмосферный фронт, на остальной части - поле повышенного давления. Днем в западных, северных, местами центральных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°; днем в западных и северных областях 26-31°, на остальной территории 30-35°.

В Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, шквалы 15-20 м/с; температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 32,7 градусов тепла в 1961 году, самая низкая ночью – на отметке 7,8 градусов выше ноля в 1929 году.

В пятницу, 28 июня, характер погоды изменится. Существенно понизится температура воздуха: ночью до 10-15°, днем до 18-23°; на юге и востоке ночью до 15-20°, днем до 24-29°.

Ночью в южных и восточных областях, днем по всей Украине, кроме запада и юга, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве 28 июня ночью похолодает до 13-15°, днем до 18-20°. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

26 июня температура воды в Черном и Азовском морях была 25-27°, в Днепре в пределах Киева 26°.