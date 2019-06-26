Зеленский сменил врио главы Сумской обладминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Вадима Акперова от должности временно исполняющего главы Сумской областной государственной администрации (ОГА) и назначил на этот пост Ирину Купрейчик.

Соответствующие указы №№455/2019 и 456/2019 от 26 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

Купрейчик с 2015 года является заместителем главы Сумской обладминистрации, в 2012-2014 годах была народным депутатом фракции "Батькивщина".

Как сообщалось, Акперов был назначен врио главы Сумской обладминистрации 11 июня. Ранее в тот же день с должности главы обладминистрации был уволен Николай Клочко.