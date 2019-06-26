Кличко решил уволить руководителей департамента строительства, "Киевзеленбуда" и КП "Центр развития городской среды"

Городской голова Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко анонсировал увольнение руководителей департамента строительства жилищного обеспечения, коммунального объединения "Киевзеленбуд" и коммунального предприятия "Центр развития городской среды".

"Сегодня увольняю сразу трех столичных чиновников, в работе которых, по результатам проверок и аудитов, обнаружены значительные нарушения. А именно: директора департамента строительства и жилищного обеспечения Константина Федотова, директора коммунального объединения "Киевзеленбуд" Наталью Белоусову и директора коммунального предприятия "Центр развития городской среды" Станислава Дёмина", - написал Кличко на своей странице в Фейсбуке в среду.

По его словам, претензии к "Киевзеленбуду" касаются системных нарушений в строительстве и обновлении парков и скверов, в частности, парков "Наталка", "Сырецкий", "Победа", парка Партизанской славы.

К КП "Центр развития городской среды" есть вопросы по парку Киото, проблемы неосуществления заявленных работ в некоторых парках и скверах столицы.

В работе департамента строительства обнаружены также системные нарушения, которые привели, в частности, к возникновению конфликтных ситуаций вокруг ряда строек в Киеве.

"За последние полтора года департамент внутреннего финансового контроля и аудита проверил более 100 структурных подразделений и коммунальных предприятий столицы. Выявили нарушений на общую сумму почти полтора миллиарда гривень. Кроме финансовых нарушений, обнаружили и факты неэффективности управленческих решений или халатного отношения руководителей к своим профессиональным обязанностям. Также материалы о нарушении собрали и относительно коммунальных предприятий "Киевмиськсвитло", "Плесо", "Информатика", Печерской райгосадминистрации", - привел примеры нарушений мэр.

Кличко поручил подготовить материалы проверок, которые будут направлены в правоохранительные органы для соответствующего реагирования. "Ожидаю от правоохранителей максимального содействия и оперативной реакции на материалы, которые мы передаем. (…) Департамент финансового контроля и аудита продолжает проверки", - отметил он.

По словам мэра, все материалы проверок есть в открытом доступе.