В Киеве задержан сын владельца Луганского ликеро-водочного завода, воевавшего на стороне "ЛНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца ликеро-водочного завода "Луга-Нова" (Луганская обл.) Дмитрия Держака, у которого есть удостоверение ветерана боевых действий РФ и "удостоверение личности военнослужащего Луганской народной республики", сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Вместе с СБУ задержали гражданина Д.Держака, замдиректора и сына владельца ЛЛВЗ "Луга-Нова" - одного из основных спонсоров террористов из "ЛНР". Деятель проживал в Киеве с удостоверением "ветерана боевых действий" против Украины", - написал Луценко на своей странице в Фейсбуке в среду.

Он опубликовал фотографии "документов" на имя Держака Дмитрия Леонидовича.

В то же время генпрокурор обеспокоен тем, не отпустит ли "сепаратиста суд под домашний арест после вчерашнего решения КС, который по представлению Н.Савченко постановил, что арест по статьям о терроризме не является обязательной мерой пресечения".