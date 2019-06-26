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10:31 26.06.2019

Встреча министров обороны стран-членов НАТО проходит в штаб-квартире Альянса в Брюсселе

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Встреча министров обороны стран-членов НАТО проходит в штаб-квартире Альянса в Брюсселе

Невыполнение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и утверждение политики НАТО в сфере космоса станут предметом встречи министров обороны стран-членов Альянса 26-27 июня в Брюсселе.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на протяжении двух дней главы оборонных ведомств обсудят также новые технологии безопасности и доступ к ним всех союзников.

"Министры обсудят, как процесс оборонного планирования НАТО будет использован для обеспечения инвестиций союзников в новые технологии, как создание новых потенциалов обеспечит доступ к новейшим силам и средствам, которые отдельные союзники не могут себе позволить в одиночку. Такие, как беспилотники и самолеты наблюдения следующего поколения", - сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

По его словам, в ходе заседания, "создав рамки, которые будут определять, как НАТО следует использовать возможности и реагировать на вызовы в космосе – ради безопасности и проведения операций".

"Космос может использоваться в мирных целях, а также использоваться для агрессии. Спутники можно заблокировать, взломать или вооружить. Противоспутниковое оружие может подорвать средства связи. Поэтому важно, чтобы мы сохраняли бдительность и устойчивость, в том числе в космосе", - отметил генсек.

Кроме того, министры примут решение о следующих шагах НАТО на тот случай, если Россия не выполнит положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и до 2 августа не уничтожит свои ракеты SSC-8.

"Наш ответ будет оборонительным, соразмерным и скоординированным. Мы не намерены развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Мы не будем повторять то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружения", - подчеркнул он.

В заседании также примут участие представители Финляндии и Швеции, а также верховный представитель - вице-президент ЕС Федерика Могерини.

Украинскую делегацию на встрече возглавляет заместитель министра обороны Украины по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко.

Теги: #брюссель #встреча #нато
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