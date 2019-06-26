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08:43 26.06.2019

Тегеран не будет пытаться получить ядерное оружие из-за религиозных убеждений, заявляет Зариф

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Тегеран не будет пытаться получить ядерное оружие из-за религиозных убеждений, заявляет Зариф

Разработка ядерного оружия противоречит религиозным убеждениям жителей Ирана, заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Зариф заявил, что Исламская республика Иран никогда не будет пытаться получить ядерное оружие из-за религиозных убеждений и стратегических взглядов", - сообщил во вторник телеканал "Пресс-ТВ".

Кроме того, иранский министр сказал, что Тегеран нацелен на противодействие распространению оружия массового поражения в мире и в ближневосточном регионе.

"Мы пытаемся создать мир и регион, свободный от химического оружия и оружия массового поражения", - сказал Зариф.

Глава иранского МИД также напомнил о недавнем решении президента США Дональда Трампа отменить удар по Ирану из-за нежелания убивать 150 иранцев.

"Вы действительно переживали за 150 человек? Сколько людей вы убили с помощью ядерного оружия? Сколько поколений вы уничтожили посредством этого оружия?" - сказал Зариф.

Ранее руководитель Исламской Республики Иран Али Хаменеи также заявлял, что Иран не планирует разрабатывать ядерное оружие, так как это сопряжено с большими расходами и противоречит религиозным убеждениям.

Теги: #позиция #оружие #иран
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