КГГА: призываем киевлян присоединиться к акции "День без полиэтилена", который пройдет 3 июля

В Киеве 3 июля в рамках Международного дня отказа от полиэтиленовых пакетов будет проходить акция "День без полиэтилена", власти столицы приглашают присоединиться всех неравнодушных, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"Именно в этот день, 3 июля, попробуйте полностью отказаться от пластиковых пакетов. Возьмите "екоторбинку", бумажный пакет или даже модную вязаную сумку "авоську". Замечательная и безопасна для окружающей среды альтернатива. Информируйте друзей, выкладывайте фото в социальные сети - продвигайте идею "экологического" образа жизни", - цитирует начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрея Мальованого сайт мэрии во вторник.

По данным ООН, ежегодно в мире используют 5 трлн полиэтиленовых сумок. При этом каждый же год в океан попадает 8 млн тонн пластиковой тары - в том числе и пакетов. Морские жители глотают кусочки пластика, что может привести к смерти.

"Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, которые предусматривают ограничение использования пластиковых пакетов в Украине", – отмечено в сообщении.

Акция проводится Программой развития ООН совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Украины, межфракционным объединением ВРУ "Зеленая энергия перемен" и Zero Waste Alliance Ukraine.

В КГГА подчеркнули, что присоединиться к акции могут как потребители, общественные организации, так и заведения, супермаркеты, магазины, рынки и другие торговые точки.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке: http://bit.ly/2XymUUY.