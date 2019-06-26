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06:21 26.06.2019

Во Львовской области СБУ разоблачила механизм растраты госимущества на госпредприятии

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Во Львовской области СБУ разоблачила механизм растраты госимущества на госпредприятии

Сотрудники управления СБУ во Львовской области разоблачили схему растраты имущества на одном из госпредприятий химической отрасли, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

Как установили сотрудники СБУ, должностные лица предприятия вносили фиктивные данные в инвентаризационные ведомости и бухгалтерские документы о производственных  помещениях, которые в последствие разбирали на железобетонные конструкции и продавали по заниженной стоимости. Полученные средства отмывали через подставные коммерческие структуры.

В результате таких действий государственный бюджет недополучил более 10 млн грн.

Кроме того, во время следственных действий сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов получения одним из руководителей указанного предприятия неправомерной выгоды за незаконную продажу имущества.

Проводится расследование по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением группой лиц) УК Украины.

 

Теги: #львовская #сбу #госимущество
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