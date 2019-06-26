На Киевщине бойцовский пес покусал пожилую женщину, пострадавшую госпитализировали

Пес бойцовской породы напал и покусал пожилую женщину в Василькове (Киевская обл.), пострадавшая госпитализирована, сообщили во вторник в пресс-службе полиции Киевской области.

В информации на странице ведомства в Фейсбук отмечается, что инцидент произошел на одной из улиц Василькова. Пес бойцовской породы оторвался с привязи и выпрыгнул за пределы двора частного домовладения. В это время мимо дома проходила 77-летняя женщина, которая и подверглась нападению животного.

"Неравнодушные прохожие помогли женщине и вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали в больницу с закрытым переломом левого плеча и множественными кусаными ранами верхних и нижних конечностей", – сказано в сообщении.

На месте происшествия работали экипажи реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции.

"Сейчас пса удерживают под строгим надзором и ограниченным передвижением", – подчеркнули в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Начато досудебное расследование.