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06:46 26.06.2019

На Киевщине бойцовский пес покусал пожилую женщину, пострадавшую госпитализировали

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На Киевщине бойцовский пес покусал пожилую женщину, пострадавшую госпитализировали

Пес бойцовской породы напал и покусал пожилую женщину в Василькове (Киевская обл.), пострадавшая госпитализирована, сообщили во вторник в пресс-службе полиции Киевской области.

В информации на странице ведомства в Фейсбук отмечается, что инцидент произошел на одной из улиц Василькова. Пес бойцовской породы оторвался с привязи и выпрыгнул за пределы двора частного домовладения. В это время мимо дома проходила 77-летняя женщина, которая и подверглась нападению животного.

"Неравнодушные прохожие помогли женщине и вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали в больницу с закрытым переломом левого плеча и множественными кусаными ранами верхних и нижних конечностей", – сказано в сообщении.

На месте происшествия работали экипажи реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции.

"Сейчас пса удерживают под строгим надзором и ограниченным передвижением", – подчеркнули в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Начато досудебное расследование.

 

Теги: #киевская #собака #пострадавшая
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