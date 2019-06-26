События

03:34 26.06.2019

В Харькове неизвестные ночью на проспекте Григоренко возвращают таблички с именем Жукова

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В Харькове неизвестные ночью на проспекте Григоренко возвращают таблички с именем Жукова

В Харькове на проспекте Григоренко неизвестные заменяли таблички с названием улицы на "проспект маршала Жукова", сообщает UA Харьков.

Как информирует UA Харьков очевидец Сергей Тимохин, его знакомый, житель одного из домов по проспекту, увидел лестницу за окном и решил, что в его соседей пытаются проникнуть неизвестные.

"У дома, у его окна, установили лестницу какие-то люди, как ему показалось, полезли к соседям. Поскольку он был один в комнате, непонятно, что происходило, люди спустились и поехали. Это была белая" Волга "с лестницей на багажнике. Позвонил, вышел из дома, посмотрел, что да, окно у соседей целое, но увидел, что изменена табличка. Вопрос: почему это происходит ночью? ... ", - рассказал Тимохин.

На место вызвали полицию. Люди, которые меняли таблички, не представились. По их словам, они действуют на основании соглашения. Патрульные попросили рабочих прекратить работы до завтра.

Таблички уже установили на домах вдоль проспекта №№ 17, 19, 21, 23, 31.

Теги: #таблички #харьков
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