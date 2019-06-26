Суд отменил постановление о закрытии уголовного производства по автотехнической экспертизе в деле о смертельном ДТП в центре Харькова

Киевский райсуд Харькова отменил постановление следователя о закрытии уголовного производства по действиям экспертов Харьковского НИИ судебных экспертиз им.Бокариуса, проводивших автотехническую экспертизу в уголовном производстве по ДТП, которое произошло в центре города в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат одного из обвиняемых в ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

Он также опубликовал фото вступительной и резолютивной части определения суда.

"Материалы уголовного производства... вернуть в следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области для решения вопроса о возобновлении досудебного расследования. Определение обжалованию не подлежит", - говорится в определении суда.

Как сообщалось, ранее Ленинский райсуд Харькова удовлетворил иск Перепелицы и обязал открыть уголовное производство по действиям экспертов, проводивших автотехническую экспертизу, по ч.2 ст.384 (заведомо неправдивый вывод эксперта, предоставленный органу, осуществляющему досудебное расследование, суду) УК Украины.

Следователь Холодногорского отдела полиции Харькова не нашел состава преступления в действиях экспертов и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием состава преступления.

Прокуратура отменила это постановление и направила производство в следственное управление ГУ НП в Харьковской области. Однако в начале июня производство вновь было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus. По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины.

20 октября 2017 года Киевский райсуд Харькова арестовал Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога.

8 ноября 2017 года Киевский райсуд Харькова взял под стражу Дронова.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Зайцевой и Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

В ходе дебатов гособвинение потребовало признать Зайцеву и Дронова виновными по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме. Защита Дронова потребовала признать его невиновным в связи с недоказанностью состава преступления. Зайцева заявила, что готова нести любое наказание, которое назначит суд. Ее защита просила суд при назначении наказания Зайцевой учесть смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное возмещение ущерба).

Материалы в отношении автошколы, где училась Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.