События

01:25 26.06.2019

Вашингтон выделит Киеву $4 млн на улучшение защищенности военных складов на территории Украины

1 мин читать
Вашингтон выделит Киеву $4 млн на улучшение защищенности военных складов на территории Украины

Представители украинско-американской группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля на заседании в Вашингтоне подписали Меморандум о предоставлении США помощи Украине в сфере хранения боеприпасов на сумму в $4 млн, сообщили в украинском посольстве в Вашингтоне.

"В.и.о. директора Департамента международной безопасности МИД Украины Руслан Нимчинский и помощник Госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер в присутствии посла Украины в США Валерия Чалого подписали Меморандум о предоставлении Соединенными Штатами помощи Украине в сфере хранения боеприпасов, которым предусматривается выделение американской стороной не менее $4 млн на улучшение защищенности военных складов на территории Украины", – сказано в сообщении на странице посольства в Фейсбук во вторник вечером.

Во время открытия заседания посол Украины в США Валерий Чалый отметил растущее доверие между двумя странами, в том числе "в чувствительных сферах, и роль рабочей группы в углублении отношений стратегического партнерства между двумя государствами".

Заседание украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля проводится два раза в год, поочередно в Киеве и Вашингтоне, является важным двусторонним форумом для обсуждения взаимодействия между государствами в сфере международной безопасности, предотвращения распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, контроля технологий, действующей санкционной политики в контексте противодействия российской агрессии.

 

Теги: #сша #хранение #украина #боеприпасы #финпомощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:02 25.06.2019
Дата визита Зеленского в США пока не определена – Тейлор

Дата визита Зеленского в США пока не определена – Тейлор

13:35 25.06.2019
Годовой доход отрасли видеоигр в Украине в 2019г вырастет до $203 млн – прогноз

Годовой доход отрасли видеоигр в Украине в 2019г вырастет до $203 млн – прогноз

13:18 25.06.2019
Украинская делегация в ПАСЕ просит Раду срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе Ассамблеи

Украинская делегация в ПАСЕ просит Раду срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе Ассамблеи

12:08 25.06.2019
Гончаренко: Украинцы будут участвовать только в заседаниях ПАСЕ, где рассматривается вопрос о санкциях к российской делегации

Гончаренко: Украинцы будут участвовать только в заседаниях ПАСЕ, где рассматривается вопрос о санкциях к российской делегации

11:08 25.06.2019
Джордж Сорос и другие миллиардеры предложили ввести налог на богатство в США

Джордж Сорос и другие миллиардеры предложили ввести налог на богатство в США

10:16 25.06.2019
Сверхтяжелая ракета американской компании SpaceX с 24 спутниками стартовала с мыса Канаверал

Сверхтяжелая ракета американской компании SpaceX с 24 спутниками стартовала с мыса Канаверал

08:09 25.06.2019
ЦИК повторно отказала Александру Онищенко и Анатолию Шарию в регистрации кандидатами в нардепы – "ОПОРА"

ЦИК повторно отказала Александру Онищенко и Анатолию Шарию в регистрации кандидатами в нардепы – "ОПОРА"

07:55 25.06.2019
Принятая ПАСЕ резолюция является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы – МИД

Принятая ПАСЕ резолюция является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы – МИД

07:40 25.06.2019
Возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права – Гройсман

Возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права – Гройсман

07:14 25.06.2019
ГФС изъяла 30,4 кг янтаря, планировавшегося к вывозу в Китай

ГФС изъяла 30,4 кг янтаря, планировавшегося к вывозу в Китай

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трое украинских военных ранены, еще один травмирован вследствие обстрелов боевиков на Донбассе во вторник

Суд в Киеве отменил переименование проспектов Московского и Ватутина

Нефьодов победил в конкурсе на главу таможни

Экс-директору "Центрогаза" сообщено о подозрении в растрате 8,6 млн грн

Гройсмана не вызывали на допрос в рамках расследуемых ГБР дел по заявлениям Портнова и Шуфрича

ПОСЛЕДНЕЕ

Трое украинских военных ранены, еще один травмирован вследствие обстрелов боевиков на Донбассе во вторник

ЦИК зарегистрировала более 1,1 тыс. кандидатов в нардепы, в том числе выдвинутых "Слугой народа", "Оппоблоком", "Свободой"

ЦИК зарегистрировала всех кандидатов от партии "Слуга народа" на выборах

Суд открыл возможность партии Саакашвили участвовать в парламентских выборах

Нефьодов считает реалистичным полноценный запуск таможенной службы через 2,5 месяца

Суд в Киеве отменил переименование проспектов Московского и Ватутина

"Нацкорпус" в среду проведет акцию "Франция отвечает за ПАСЕ" у французского посольства в Киеве

Неизвестные бросили дымовые шашки во время встречи Порошенко с избирателями в Стрыю

Нефьодов победил в конкурсе на главу таможни

КС признал неконституционным положение статьи УПК, по которому нардепу Савченко избрали арест

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА