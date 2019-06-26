Вашингтон выделит Киеву $4 млн на улучшение защищенности военных складов на территории Украины

Представители украинско-американской группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля на заседании в Вашингтоне подписали Меморандум о предоставлении США помощи Украине в сфере хранения боеприпасов на сумму в $4 млн, сообщили в украинском посольстве в Вашингтоне.

"В.и.о. директора Департамента международной безопасности МИД Украины Руслан Нимчинский и помощник Госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер в присутствии посла Украины в США Валерия Чалого подписали Меморандум о предоставлении Соединенными Штатами помощи Украине в сфере хранения боеприпасов, которым предусматривается выделение американской стороной не менее $4 млн на улучшение защищенности военных складов на территории Украины", – сказано в сообщении на странице посольства в Фейсбук во вторник вечером.

Во время открытия заседания посол Украины в США Валерий Чалый отметил растущее доверие между двумя странами, в том числе "в чувствительных сферах, и роль рабочей группы в углублении отношений стратегического партнерства между двумя государствами".

Заседание украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля проводится два раза в год, поочередно в Киеве и Вашингтоне, является важным двусторонним форумом для обсуждения взаимодействия между государствами в сфере международной безопасности, предотвращения распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, контроля технологий, действующей санкционной политики в контексте противодействия российской агрессии.