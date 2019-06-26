События

00:41 26.06.2019

Трое украинских военных ранены, еще один травмирован вследствие обстрелов боевиков на Донбассе во вторник

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Трое украинских военных ранены, еще один травмирован вследствие обстрелов боевиков на Донбассе во вторник

С начала суток вторника боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня и обстреливали украинские позиции, вследствие чего трое украинских военнослужащих получили ранения и еще один боец – боевую травму, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

      "Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… В результате вражеских обстрелов 3 украинских военнослужащих получили ранения, еще один - боевое травмирование. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в вечернем брифинге пресс-центра ООС, обнародованном на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук после полуночи среды.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 8 обстрелов позиций ООС: вблизи Лебединского, по направлению Саханки - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; четыре раза по окраине Авдеевки, по направлению Спартака и Ясиноватой - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; недалеко от Марьинки, по направлению Александровки - из автоматического гранатомета; район Водяного, по направлению Спартака - из миномета калибра 82-мм; окраине Новотроицкого, по направлению Докучаевска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили три обстрела позиций ООС: вблизи Шумов, по направлению Шахты 6-7 - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; рядом с Южным, по направлению Шахты имени Гагарина - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; окраине Крымского, по направлению Донецкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

Теги: #потери #оос #сводка #донбасс
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