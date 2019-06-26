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00:27 26.06.2019

ЦИК зарегистрировала более 1,1 тыс. кандидатов в нардепы, в том числе выдвинутых "Слугой народа", "Оппоблоком", "Свободой"

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ЦИК зарегистрировала более 1,1 тыс. кандидатов в нардепы, в том числе выдвинутых "Слугой народа", "Оппоблоком", "Свободой"

Во вторник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 841 кандидата в народные депутаты в одномандатных избирательных округах, в том числе 229 баллотирующихся в порядке самовыдвижения и 612 выдвинутых политическими партиями, а также 339 кандидатов, включенных в избирательные списки партий в общегосударственном многомандатном округе.

            Как сообщается во вторник вечером на странице ЦИК в соцсети Фейсбук, из зарегистрированных кандидатов в нардепы от партий: 199 - выдвинуты партией "Слуга народа"; 136 - выдвинуты партией "Оппозиционный блок"; 86 - выдвинуты партией ВО "Свобода"; 66 - выдвинуты партией "Сила и честь"; 38 - выдвинуты партией "Патриот"; 21 - выдвинутого партией "Вместе сила" (укр. "Разом сила"); по 20 – выдвинуты партиями "Сила людей" и Аграрной партией Украины и 17 - выдвинуты партией "Объединение" "Самопомич".

            Также ЦИК зарегистрировала 3 кандидатов в нардепы в одномандатных избирательных округах, выдвинутых партией "Свидома нация" и по 2 кандидата от "Партии местного самоуправления", Украинской партии "Единство" и партии "УДАР" (Всеукраинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко".

            Помимо этого, Центризбирком рассмотрел соответствующие документы и отменил свои постановления от 24 июня и зарегистрировал двух кандидатов в нардепы, баллотирующихся в одномандатных избираельных округах.

            "Таким образом, сегодня Комиссия зарегистрировала 841 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 229, выдвинутых политическими партиями – 612", - констатировали в ЦИК.

            Кроме того, Комиссия зарегистрировала 339 кандидатов в народные депутаты, включенных в списки партий, в общегосударственном многомандатном округе, а именно: 174 - Аграрной партии Украины; 122 - партии "Патриот" и 43 - "Партии зеленых Украины".

            Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины должны состояться 21 июля 2019 года.

Теги: #кандидаты #цик #регистрация #выборы
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