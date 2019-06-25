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23:42 25.06.2019

ЦИК зарегистрировала всех кандидатов от партии "Слуга народа" на выборах

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ЦИК зарегистрировала всех кандидатов от партии "Слуга народа" на выборах

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала всех кандидатов от политической партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 21 июля по партийному списку и по одномандатным округам.

      "ЦИК зарегистрировала всех 199 кандидатов в народные депутаты в одномандатных округах от партии "Слуга народа", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" глава пресс-офиса партии Евгения Кравчук.

      Она отметила, что 24 июня ЦИК зарегистрировала всех 201 кандидата по партийному списку "Слуги народа".

      25 июня ЦИК завершает регистрацию кандидатов в народные депутаты на парламентских выборах в Украине.

Теги: #кандидаты #слуга_народа #цик
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