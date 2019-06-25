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22:41 25.06.2019

Суд в Киеве отменил переименование проспектов Московского и Ватутина

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Суд в Киеве отменил переименование проспектов Московского и Ватутина

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича, сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании ул.Московской на Бандеры и Ватутина на Шухевича", – написал он на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

Глава УИНП также подчеркнул, что полный текст с мотивацией решения суд обнародует через 5 дней.

"Получим полный текст, будем подавать апелляцию", – добавил Вятрович.

Теги: #киев #декоммунизация #суд
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