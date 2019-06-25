Украинские дети пишут книги и создают настольные игры о мусоре

"Мусорная проблема" становится одной из самых острых в украинском эко-движении. И звучит она так громко, что к ее решению приобщаются активисты всех городов и всех возрастов. В Запорожье презентовали "Книжку про сміття", написанную восемью подростками под руководством детской писательницы Галины Ткачук.

Книга вышла в благотворительном проекте ЛакіБукс и Видавництві Старого Лева, и сейчас дает тур по городам Украины.

"В Виннице на фестивале "Острів Європа" подростки определяли наиболее экологическую вещь, которая есть у них в карманах, в Харькове учились сортировать мусор на скорость, в Днепре вспоминали опыт других стран и пыталась адаптировать его для Украины. В Запорожье же приобщили опыт еще одного юного эко-активиста", - рассказывает инициатор проекта ЛакіБукс и основатель IT-компании Lucky Lubs Рустам Гильфанов, - “Мусор - один из наибольших вызовов современному обществу и нам приятно присоединиться к борьбе с этой проблемой".

Светлана Розсохач, учительница географии запорожской школы №65 познакомила участников с настольной экологической игрой "Recycling/Переработка", которую создал ученик этой школы, десятиклассник Константин Марич, чтобы объяснить правила сортировки отходов младшим школьникам. Эта игра уже есть во многих школах города, и автор предлагает и другим заведениям приобщиться к инициативе.

Аудитория на презентации в Запорожье вообще собралась эко-подкованная. Поэтому формат лекции превратился в обсуждение, в котором каждый смог поделиться собственным опытом. Рассказывали о том, как уменьшить количество отходов в собственной семье, как и куда в Запорожье можно сдать сырье и какие еще эко-инициативы поддерживают.

"В свое время я участвовала в челендже - месяц без пластика. Я никогда бы не подумала, что самое сложное - это общение. Ведь порой на рынке приходилось не один раз сказать: "Нет, пакетик не нужен!” - а второй, и третий... а иногда после этого еще приходилось угрожать, что я пойду покупать в другой женщины. Для моей социофобии это было слишком большим испытанием. Хотя месяц я выдержала. Это, кстати, было лет десять назад, а теперь проще, сейчас, бывает, даже продавщица спрашивает: "А, вы из тех, что за экологию?". То есть определенные сдвиги есть", - рассказала модераторка презентации Татьяна Савченко

А уже скоро к антимусорному движению с "Книжкою про сміття" смогут присоединиться читатели Восточных и Южных областей Украины. Благодаря проекту ЛакіБукс книга попадет в фонды 155 библиотек.