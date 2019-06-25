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19:31 25.06.2019

Джонсон намерен вывести Британию из ЕС 31 октября со сделкой или без нее

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Борис Джонсон заявил, что в случае избрания его премьер-министром Великобритания при любом раскладе покинет Евросоюз 31 октября.

"Если я стану премьер-министром, мы покинем ЕС 31 октября, со сделкой или без неё. Сегодня я спросил Джереми Ханта (глава МИД Великобритании - ИФ) готов ли он к этой дате, несмотря ни на что. Мы должны сдержать наши обещания британскому народу и реализовать "Брекзит" - никаких "если", никаких "но" и никакого второго референдума", - написал Джонсон во вторник в Твиттере.

К своей записи Джонсон, сам некогда занимавший пост главы МИД Великобритании, прикрепил текст письма, направленного Ханту.

"Главный вопрос в этом соперничестве за партийное лидерство заключается в том - согласится ли следующий премьер претворить в жизнь результаты референдума и осуществить выход из ЕС 31 октября. Если мы вновь не сможем претворить эту мечту, последствия для нашей партии (Консервативная партия - ИФ) и для нашей страны будут разрушительными", - говорится в письме Джонсона.

За пост лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, за пост премьер-министра страны в настоящее время борются Хант и Джонсон, обошедшие восемь других претендентов. Джонсон с большим отрывом выиграл все раунды голосования в парламенте в рамках борьбы за эту должность.

Последним этапом выборов должно стать голосование по почте, в котором примут участие 160 тыс. членов Консервативной партии Великобритании. Финальная предвыборная кампания остающихся кандидатов завершится 17 июля в Лондоне. В период с 6 по 8 июля члены консервативной партии получат по почте бюллетени и должны будут сдать их до 21 июля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партией из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

Теги: #джонсон #британия
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