События

17:52 25.06.2019

Список запрещенных к ввозу в Украину книг из России пополнился двумя изданиями – Госкомтелерадио

1 мин читать
Список запрещенных к ввозу в Украину книг из России пополнился двумя изданиями – Госкомтелерадио

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну из РФ еще двух книг из-за пропаганды государства-агрессора.

"Госкомтелерадио отказало ООО "Якабу Трейд" в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ с целью распространения в Украине двух книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства во вторник.

В частности, не разрешено ввозить книгу Алана Аксельрода "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "монополию" (издатель – ООО "Издательство "Добрая книга", Москва), в которой рекламируется издание, не разрешенное ранее к ввозу в Украину из-за наличия в тексте пропагандистских лозунгов государства-агрессора.

Также не будет ввезена в Украину с целью распространения книга Джона Хейвуда "Люди Севера. История викингов 793-1241" московского издательства ООО "Альпина нон-фикшн".

"Несколько страниц этого издания посвящены истории Киевской Руси, которую автор трактует с позиции политически ангажированной современной российской историографии. В частности, Киевскую Русь он называет Россией, а киевских князей - российскими, история Киевской Руси в его представлении - это история Российского государства", - утверждают в Госкомтелерадио.

Отмечается, что импортеры были намерены завезти по 5 тыс. экземпляров этих двух изданий.

В настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 213 изданий.

Теги: #рф #книги #госкомтелерадио #запрет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:00 25.06.2019
70% украинцев считают, что президент должен пойти на прямой диалог с РФ ради установления мира на востоке страны – опрос

70% украинцев считают, что президент должен пойти на прямой диалог с РФ ради установления мира на востоке страны – опрос

12:59 25.06.2019
Делегация России покинет сессию ПАСЕ при применении к ней хоть одной из "малых санкций"

Делегация России покинет сессию ПАСЕ при применении к ней хоть одной из "малых санкций"

12:19 25.06.2019
Сессия ПАСЕ проголосует по кандидатуре Слуцкого на пост зампреда ассамблеи

Сессия ПАСЕ проголосует по кандидатуре Слуцкого на пост зампреда ассамблеи

11:23 25.06.2019
В ПАСЕ оспорены полномочия делегации России, утверждение откладывается на 24 часа

В ПАСЕ оспорены полномочия делегации России, утверждение откладывается на 24 часа

21:41 24.06.2019
Климкин: главный вывод грузинских событий для Украины – зависимость от России хоть в чем-то это угроза для нацбезопасности

Климкин: главный вывод грузинских событий для Украины – зависимость от России хоть в чем-то это угроза для нацбезопасности

18:04 24.06.2019
Делегация Украины в ПАСЕ подготовила более 200 поправок к проекту резолюции о возвращении полномочий делегации РФ – Геращенко

Делегация Украины в ПАСЕ подготовила более 200 поправок к проекту резолюции о возвращении полномочий делегации РФ – Геращенко

15:13 24.06.2019
Транзит украинских товаров через РФ допустим при использовании пломб ГЛОНАСС

Транзит украинских товаров через РФ допустим при использовании пломб ГЛОНАСС

13:36 24.06.2019
В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17

В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17

10:34 24.06.2019
РФ использует "вышки Бойко" для радиотехнической разведки – ИС

РФ использует "вышки Бойко" для радиотехнической разведки – ИС

02:34 24.06.2019
РФ имеет шансы по возврату в ПАСЕ

РФ имеет шансы по возврату в ПАСЕ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-директору "Центрогаза" сообщено о подозрении в растрате 8,6 млн грн

Гройсмана не вызывали на допрос в рамках расследуемых ГБР дел по заявлениям Портнова и Шуфрича

Осужденный в Беларуси за шпионаж украинский журналист просит о помиловании

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США, окончательное решение - за министром юстиции Австрии

Верховный суд Австрии в деле об экстрадиции Фирташа в США заслушал стороны и объявил перерыв на час

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-директору "Центрогаза" сообщено о подозрении в растрате 8,6 млн грн

Зеленский подписал ряд кадровых указов в связи с реорганизацией администрации в офис президента

Кикабидзе ответил на слухи о своей скоропостижной кончине словами Марка Твена

Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Кочаряна

Гройсмана не вызывали на допрос в рамках расследуемых ГБР дел по заявлениям Портнова и Шуфрича

"Квартал 95" анонсировал новый проект, в котором обещает критиковать Зеленского

Осужденный в Беларуси за шпионаж украинский журналист просит о помиловании

Учителя, ученики и родители имеют право сами решать, в какой одежде дети будут учиться в школе - Гриневич

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США, окончательное решение - за министром юстиции Австрии

Верховный суд Австрии в деле об экстрадиции Фирташа в США заслушал стороны и объявил перерыв на час

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА