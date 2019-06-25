"Квартал 95" анонсировал новый проект, в котором обещает критиковать Зеленского

Студия "Квартал 95" анонсировала новый авторский проект Валерия Жидкова "Де-мократия?", в котором обещает критиковать президента Украины и экс-руководителя студии Владимира Зеленского.

"После смены власти в Украине "Квартал" обещал быть непредвзятым и оставаться верным себе в честном и объективном освещении событий, происходящих в стране. С момента избрания нового президента прошел всего месяц, а в "Квартале" уже спешат выполнить данные обещания. Уже в эту субботу, 29 июня, в 20:15 в эфире канала "1+1" стартует новый авторский проект Валерия Жидкова – "Де-мократія?", аналитическая программа с элементами юмора, иронии и сатиры", - сообщает во вторник пресс-служба студии "Квартал 95".

В "Квартале" отмечают, что Жидков будет критиковать нынешнего президента Украины Зеленского. "Валерий, автор и ведущий нового проекта, будет анализировать происходящее в стране, докапываясь до сути и причин тех или иных событий. В основу каждого из выпусков программы будут браться актуальные события и проблемы текущей недели. Валерий в своем проекте даст долгожданные ответы на вопросы: в чем причина тех или иных поступков политических сил, что руководит политиками и почему получается так, что у нас ничего не получается", - говорится в сообщении.

"Проект "Де-мократія?" поднимет вопрос: есть ли у нас вообще демократия – власть народа, в чем она заключается, и есть ли какое-либо содержание под этим громким названием", - отмечается в анонсе.