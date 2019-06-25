События

16:45 25.06.2019

Зеленский подписал ряд кадровых указов в связи с реорганизацией администрации в офис президента

1 мин читать
Зеленский подписал ряд кадровых указов в связи с реорганизацией администрации в офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе президента, подписав во вторник соответствующий указ №436/2019, сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщалось, Зеленский создал Офис президента путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины ( указ №417/2019 от 20 июня).

Руководителем Офиса президента назначен Андрей Богдан (указ №435/2019), другим указом (№434/2019) уволенный с поста главы администрации главы государства.

Переназначены на соответствующие должности в Офисе президента первый замглавы администрации президента Сергей Трофимов, заместители глав администрации президента Алексей Гончарук, Юрий Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко, Алексей Днепров.

Теги: #офис_президента #ап
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:20 24.06.2019
АП рассматривает возможность сокращения количества министерств - Гончарук

АП рассматривает возможность сокращения количества министерств - Гончарук

15:16 24.06.2019
Вятрович считает странной идею переноса администрации президента в Украинский дом

Вятрович считает странной идею переноса администрации президента в Украинский дом

09:15 23.06.2019
Полиция должна принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша

Полиция должна принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша

17:27 21.06.2019
Обвинения представителей части судейского корпуса в адрес АП связаны с их желанием сохраниться в системе – заявление

Обвинения представителей части судейского корпуса в адрес АП связаны с их желанием сохраниться в системе – заявление

16:30 21.06.2019
Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

16:30 21.06.2019
Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

16:27 21.06.2019
Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

01:08 20.06.2019
Зеленский планирует переместить АП, на Банковой будет художественный музей

Зеленский планирует переместить АП, на Банковой будет художественный музей

16:57 19.06.2019
Администрация Зеленского планирует в 2019г запустить сеть доступа к онлайн-сервисам eID

Администрация Зеленского планирует в 2019г запустить сеть доступа к онлайн-сервисам eID

14:14 18.06.2019
От Рады в АП и КС до сих пор не поступили документы о существовании коалиции

От Рады в АП и КС до сих пор не поступили документы о существовании коалиции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гройсмана не вызывали на допрос в рамках расследуемых ГБР дел по заявлениям Портнова и Шуфрича

Осужденный в Беларуси за шпионаж украинский журналист просит о помиловании

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США, окончательное решение - за министром юстиции Австрии

Верховный суд Австрии в деле об экстрадиции Фирташа в США заслушал стороны и объявил перерыв на час

Сессия ПАСЕ проголосует по кандидатуре Слуцкого на пост зампреда ассамблеи

ПОСЛЕДНЕЕ

Кикабидзе ответил на слухи о своей скоропостижной кончине словами Марка Твена

Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Кочаряна

Гройсмана не вызывали на допрос в рамках расследуемых ГБР дел по заявлениям Портнова и Шуфрича

Осужденный в Беларуси за шпионаж украинский журналист просит о помиловании

Учителя, ученики и родители имеют право сами решать, в какой одежде дети будут учиться в школе - Гриневич

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США, окончательное решение - за министром юстиции Австрии

Верховный суд Австрии в деле об экстрадиции Фирташа в США заслушал стороны и объявил перерыв на час

Уровень общественного доверия к ВНО составляет 63% - Гриневич

Сессия ПАСЕ проголосует по кандидатуре Слуцкого на пост зампреда ассамблеи

Уголовное производство зарегистрировано по факту заведомо неправдивых сообщений Портнова о якобы совершении преступлений – адвокат Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА