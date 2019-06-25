Зеленский подписал ряд кадровых указов в связи с реорганизацией администрации в офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе президента, подписав во вторник соответствующий указ №436/2019, сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщалось, Зеленский создал Офис президента путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины ( указ №417/2019 от 20 июня).

Руководителем Офиса президента назначен Андрей Богдан (указ №435/2019), другим указом (№434/2019) уволенный с поста главы администрации главы государства.

Переназначены на соответствующие должности в Офисе президента первый замглавы администрации президента Сергей Трофимов, заместители глав администрации президента Алексей Гончарук, Юрий Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко, Алексей Днепров.