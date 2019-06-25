Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Кочаряна

Апелляционный суд Армении во вторник принял решение об аресте бывшего президента страны Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Судья Армен Даниелян на заседании удовлетворил жалобу генеральной прокуратуры страны на решения суда общей юрисдикции Еревана об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна и о прекращении судебного производства и направлении дела на рассмотрение Конституционного суда.

Судья отметил, что решение может быть обжаловано в течение 15 дней.

Сам Кочарян и его адвокаты на заседании не присутствовали.

"Учитывая, что Апелляционный уголовный суд не позволил защитникам второго президента Армении представить свои позиции и, грубо попирая принцип конкурентного судопроизводства, удалился в совещательную комнату для вынесения судебного акта, в знак протеста ни президент Кочарян, ни члены защитной группы не примут участия в сегодняшнем заседании", - сообщили журналистам ранее во вторник в офисе команды адвокатов экс-президента.