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15:33 25.06.2019

Гройсмана не вызывали на допрос в рамках расследуемых ГБР дел по заявлениям Портнова и Шуфрича

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Гройсмана не вызывали на допрос в рамках расследуемых ГБР дел по заявлениям Портнова и Шуфрича

Премьер-министра Владимира Гройсмана не вызывали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в связи с расследуемыми уголовными производствами по заявлениям экс-замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова, а также народных депутатов Василия Нимченко и Нестора Шуфрича (оба – фракция "Оппозиционный блок"), сообщил пресс-секретарь премьера Василий Рябчук.

"Премьера не вызывали на допрос в ГБР", - сказал Рябчук агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Ранее во вторник адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко, управляющий партнер адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Порошенко не вызывался на допрос в ГБР в связи с расследованиями по заявлениям Портнова, Нимченко и Шуфрича. "Насколько мне известно, он (Порошенко - ИФ) не получал повесток", - сказал адвокат.

При этом Головать выразил недоумение тем, какие именно пояснения Порошенко могут быть важны следствию, так как считает информацию в заявлениях надуманной и юридически не обоснованной. По словам адвоката, и Портнов, и Шуфрич в свих заявлениях в ГБР "что-то пишут, не приводя никаких конкретных фактов".

Также Головань добавил, что как таковые следственные действия в данных производствах не проводятся. "Я слабо себе представляю, какие там можно проводить следственные действия. Я допускаю, что могут истребоваться документы", - сказал он.

Как сообщалось, в статье, опубликованной в еженедельнике "Зеркало недели. Украина", указывалось, что около месяца назад в ГБР поступило депутатское обращение-сообщение, подписанное Нимченко и Шуфричем. Парламентарии утверждают: президент Порошенко, спикер парламента Андрей Парубий и премьер Гройсман, "действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти (...) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм...".

Заявители утверждают, что Порошенко, Парубий и Гройсман совершили "преступления, заключающиеся в захвате государственной власти, сговоре по ее захвату, злоупотреблении властью и служебным положением".

С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в парламенте отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Конституции. Депутаты считают это прямым нарушением Основного закона и уголовным правонарушением, просят ГБР считать их обращение сообщением о совершении преступления и внести соответствующие материалы в Единый реестр досудебных расследований.

В Едином государственном реестре судебных решений содержится определение Шевченковского районного суда Киева от 7 июня, которое по жалобе народного депутата Нимченко обязывает ГБР открыть производство относительно совершения преступлений высшими должностными лицами государства (президентом Украины. премьер-министром и председателем Верховной Рады), предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В определении отмечается, что депутатское обращение Нимченко (лицо 1) и еще одного народного депутата (лицо было направлено в ГБР 27 мая, однако в установленный срок ГБР не начало уголовное производство.

Шевченковский райсуд удовлетворил жалобу Нимченко на бездействие уполномоченного лица ГБР, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Теги: #гройсман #гбр #допрос
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