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14:59 25.06.2019

Учителя, ученики и родители имеют право сами решать, в какой одежде дети будут учиться в школе - Гриневич

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Учителя, ученики и родители имеют право сами решать, в какой одежде дети будут учиться в школе - Гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что учителя, ученики и их родители имеют право сами решать, в какой одежде учащиеся будут посещать школу.

"Фактически этот указ уже давно устарел и мы практически последнее время им не пользовались. Ведь он привязывал нас к неким образцам формы, к неким тканям, из которых должна изготавливаться форма", - сказала Гриневич журналистам на конференции "Новая украинская школа: успехи и вызовы первого года внедрения" во вторник в Киеве.

Она напомнила, что уже несколько лет позиция Минобразования состоит в том, что громада школы - учителя, ученики и родители - имеют право решать, в какой одежде будут обучаться школьники.

"Важно, чтобы эта одежда была комфортная, гигиеническая, из тканей, которые "дышат", чтобы дети ощущали себя свободно", - добавила Гриневич.

Министр подчеркнула, что решение, каким образом будет определятся принадлежность учащегося к конкретному учебному заведению, будет зависеть от самих школ.

"Кто-то придумает безрукавку на которой есть эмблема или знак принадлежности к школе, а кто-то определит, что они будут носить ту или иную форму", - отметила она.

Как сообщалось, 20 июня президент Украины Владимир Зеленский отменил 167 указов своих предшественников, в том числе и указ о запрете использования иностранной ткани для пошива школьной формы.

Теги: #школа #минобразования #гриневич
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