Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США, окончательное решение - за министром юстиции Австрии

Верховный суд Австрии отклонил жалобу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое в феврале 2017 года решение апелляционного суда о его экстрадиции в США.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", судья последовательно отклонил доводы защиты.

Он указал, что Верховный суд не решает вопрос наличия или отсутствия вины, а рассматривает соблюдение законодательства при принятии решения апелляционным судом и решение вопроса о возможности экстрадиции.

Несмотря на наличие некоторых замечаний к рассмотрению дела в апелляционном суде, в целом Верховный суд оставил его в силе, отклонив также и некоторые претензии прокуратуры, не влияющие на окончательное решение.

Теперь окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США должен принять федеральный министр юстиции Австрии.