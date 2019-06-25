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14:32 25.06.2019

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США, окончательное решение - за министром юстиции Австрии

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Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США, окончательное решение - за министром юстиции Австрии

Верховный суд Австрии отклонил жалобу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое в феврале 2017 года решение апелляционного суда о его экстрадиции в США.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", судья последовательно отклонил доводы защиты.

Он указал, что Верховный суд не решает вопрос наличия или отсутствия вины, а рассматривает соблюдение законодательства при принятии решения апелляционным судом и решение вопроса о возможности экстрадиции.

Несмотря на наличие некоторых замечаний к рассмотрению дела в апелляционном суде, в целом Верховный суд оставил его в силе, отклонив также и некоторые претензии прокуратуры, не влияющие на окончательное решение.

Теперь окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США должен принять федеральный министр юстиции Австрии.

Теги: #фирташ #австрия #суд
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