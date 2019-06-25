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13:30 25.06.2019

Уровень общественного доверия к ВНО составляет 63% - Гриневич

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Уровень общественного доверия к ВНО составляет 63% - Гриневич

 Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что уровень общественного доверия к внешнему независимому оцениванию (ВНО) составляет 63%.

"Социологические исследования сегодня показывают, что уровень доверия украинского общества к внешнему независимому оцениванию – 63%. Это на уровне доверия к армии и церкви", - сказала Гриневич на конференции "Новая украинская школа: успехи и вызовы первого года внедрения" во вторник в Киеве.

Она напомнила, что до введения ВНО, система поступления в вузы была очень коррумпированной.

Теги: #минобороны #вно #гриневич
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Интерфакс-Украина
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