События

12:19 25.06.2019

Сессия ПАСЕ проголосует по кандидатуре Слуцкого на пост зампреда ассамблеи

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Сессия ПАСЕ проголосует по кандидатуре Слуцкого на пост зампреда ассамблеи

Замглавы российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выдвинут кандидатом на пост заместителя председателя ПАСЕ.

Голосование пройдет во второй половине дня методом тайного голосования, сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

"Если он будет поддержан большинством голосов, он будет избран вице-председателем ассамблеи, а российской делегации придется выбрать другого заместителя главы российской делегации", - сказала Мори Паскье.

Выдвижение было оспорено украинской делегацией.

Теги: #рф #пасе #слуцкий #голосование
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