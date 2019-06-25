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12:17 25.06.2019

Уголовное производство зарегистрировано по факту заведомо неправдивых сообщений Портнова о якобы совершении преступлений – адвокат Порошенко

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Уголовное производство зарегистрировано по факту заведомо неправдивых сообщений Портнова о якобы совершении преступлений – адвокат Порошенко

По факту заведомо неправдивых сообщений бывшего заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова о якобы совершении преступлений пятым президентом Украины Петром Порошенко зарегистрировано уголовное производство, сообщил адвокат Порошенко, управляющий партнер адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань.

На пресс-конференции во вторник в агентстве "Интерфакс-Украина" Головань отметил, что заявления Портнова о том, что якобы Порошенко будет привлекаться к уголовной ответственности, являются "юридическим троллингом".

"Тут нет цели добиться справедливости… тут вообще нет юриспруденции… Речь идет об исключительно политических операциях, о создании информационных поводов и создании проблем Порошенко и возглавляемой им политической силе в предвыборном процессе", - подчеркнул адвокат.

Он выразил убеждение в том, что за подобного рода действия должна быть ответственность.

"Ответственность за это предусмотрена Уголовным кодексом – заведомо неправдивые показания. Сейчас я могу сказать, что зарегистрировано уголовное производство по четырем эпизодам деятельности господина Портнова – заявлениям по ситуации с украинскими моряками, по телеканалу "Прямой", по "Кузне на Рыбальском" и по Высшему совету правосудия… По нашему глубокому убеждению, каждое из этих заявлений – это абсолютно неправдивое сообщение о преступлении, и мы на этом настаиваем, и зарегистрировано соответствующее уголовное производство", - рассказал Головань.

Адвокат выразил надежду на то, что это дело будет расследовано надлежащим образом.

Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов в свою очередь добавил, что действия Портнова – "неотъемлемая часть военно-политической атаки Кремля на независимую Украину. В этом реванше ключевой удар наносится по Петру Порошенко как человеку, который возглавил борьбу с агрессором".

При этом Головань добавил, что будет ставиться вопрос и об открытии аналогичного уголовного производства по заявлению народных депутатов Украины Василия Нимченко и Нестора Шуфрича (оба – фракция "Оппозиционный блок") - в ГБР о том, что Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман совершили захват государственной власти.

Теги: #адвокат #порошенко #производство #портнов
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