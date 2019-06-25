В ПАСЕ оспорены полномочия делегации России, утверждение откладывается на 24 часа

Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены.

По правилам ПАСЕ теперь полномочия могут быть заново подтверждены в течение 24 часов.

Делегация сможет работать в зале в течение этих суток так же как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

Для оспаривания нужны были голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран, это количество было набрано и полномочия опротестованы.

Делегация российских парламентариев во вторник уже прибыла в Страсбург, чтобы принять участие в сессии ПАСЕ, сообщил "Интерфаксу" один из членов делегации. Делегацию возглавляет вице-спикер Думы Петр Толстой.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин разъяснил, что если полномочия российской делегации будут подтверждены без каких-либо малейших изъятий, 26 июня делегация парламента РФ будет участвовать в выборах генерального секретаря Совета Европы - это "позитивный сценарий".

Лишь после того, как будут подтверждены права делегации РФ, будет обсуждаться вопрос об уплате взноса в Совет Европы, который Россия не платит до настоящего момента в связи с тем, что не принимает участие в работе Ассамблеи, сказал Володин.

У здания ПАСЕ в Страсбурге собралось несколько десятков человек, которые выступают против возвращения России в Ассамблею, передает корреспондент "Интерфакса".

Протестующие держат украинский и грузинский флаги и на английском хором выкрикивают речевки, а также свистят в свистки. В руках у них плакаты с обвинениями в адрес России за действия в отношении Украины и Грузии.

Протестующие стоят на проспекте Европы, напротив здания ПАСЕ, и не мешают проходить гостям и сотрудникам ассамблеи в здание.