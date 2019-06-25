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10:16 25.06.2019

Сверхтяжелая ракета американской компании SpaceX с 24 спутниками стартовала с мыса Канаверал

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Сверхтяжелая ракета американской компании SpaceX с 24 спутниками стартовала с мыса Канаверал

Американская сверхтяжелая ракета Falcon Heavy с 24 спутниками в интересах Вооруженных сил США и NASA в 09:30 кв во вторник успешно стартовала на орбиту с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты первоначально планировался в 06:30, но был отложен в целях дополнительной проверки бортовых систем.

Третий по счету запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy основатель SpaceX Илон Маск назвал "самым сложным" за всю историю компании. Ракете предстоит доставить спутники сразу на три разные орбиты.

Двухступенчатая ракета, в частности, должна вывести на орбиту атомные часы, которые помогут осуществлять наведение космических аппаратов на далекие объекты солнечной системы, в том числе при планируемом NASA пилотируемом полете к Марсу.

Один из спутников должен провести полетные испытания двигателя с использованием нитрата гидроксималмина, который на 50% улучшит производительность ракетных двигателей. Испытания будут проводиться по нескольким параметрам, включая смену орбиты и маневры на орбите. Этот вид топлива рассматривается в качестве важного элемента в планах возвращения NASA на Луну в 2024 году.

Также будет протестирован спутник Lightsail 2, который оснащен парусом, позволяющим аппарату перемещаться без использования обычного топлива. Частицы света, несущие импульс, заставят двигаться его тонкие отражающие материалы.

В числе других запускаемых на орбиту проектов, которые будут испытаны на орбите Земли - кубосаты E-TBEx. Им предстоит изучить влияние ионосферы Земли на проходящих в ней радиосигналах. Исследование призвано обеспечить бесперебойную связь для ВМС США.

Кроме того, один из спутников должен вывести на орбиту капсулы с прахом 152 покойных, в том числе ученых и сотрудников NASA.

Первый старт ракеты-носителя Falcon Heavy был осуществлен в феврале 2018 года. Второй - в апреле 2019, когда на орбиту были выведены космические аппараты общей массой 64 тонны.

После старта ракеты Falcon Heavy ее боковые ускорители и первая ступень многоразового использования должны совершить управляемую посадку. В частности, боковые ускорители должны будут совершить одновременную посадку на космодроме на мысе Канаверал, а первая ступень - на плавучей платформе SpaceX у побережья штата Флорида.

Теги: #ракета #сша #falcon
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