Двое бойцов ВСУ ранены, еще двое получили боевые травмы за минувшие сутки на Донбассе вследствие 44 обстрелов боевиков

В течение суток понедельника, 24 июня, боевики на Донбассе 44 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе 15 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вследствие чего двое украинских военнослужащих получили ранения и еще двое – боевые травмы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… За минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 24 июня трое оккупантов ранены, уничтожен БПЛА противника и поврежден радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "ЗООПРАК", - говорится в сводке ООС по состоянию на 7.00 вторника, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 33 раза обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе: трижды вблизи Водяного - из артиллерийских систем калибра 152 мм, миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; 5 раз район н.п.Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и АГС, 7 раз вблизи Марьинки - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; 3 раза неподалеку Широкино - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; 2 раза район н.п. Новоселовка Вторая - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военнослужащих были обстреляны 11 раз, в том числе: на окраине Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм; дважды район н.п. Пивденное - из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; два раза неподалеку Новгородского - из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Кряковки - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики один раз обстреляли позиции Объединенных сил – вблизи н.п. Лебединское - из РПГ, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;