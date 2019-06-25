Принятая ПАСЕ резолюция, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы – МИД

Министерство иностранных дел Украины считает, что принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюция об "Усилении процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования" является недопустимой уступкой Российской Федерации, с 2014 года осуществляющей вооруженную агрессию против Украины, грубо нарушающей нормы и принципы международного права, в том числе Устав Совета Европы, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"То, что произошло сегодня в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации. К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой - поощряет агрессора, идя ему на уступки", - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД во вторник утром.

В 70-ю годовщину своего основания, которую Парламентская Ассамблея потеряла свой авторитет, и больше не может играть роль, которой ее наделили отцы-основатели.

"Несмотря на то, что сегодня мы стали свидетелями поражения европейского парламентаризма, моральная победа остается за теми странами, которые не поддержали разрушительные решения в Совете Европы. Это были именно те страны, которые в своей недавней истории или были оккупированы СССР, или сегодня страдают от российской оккупационной власти, которая продолжает осуществлять агрессию и убивать их граждан. И именно они достойны считаться настоящими защитниками ценностей той Европы, к которой принадлежит Украина", - подытожили в МИД.