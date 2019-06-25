Возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права – Гройсман

Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы является реваншем агрессора и полным пренебрежением к нормам международного права, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права. Десятки тысяч смертей и сотни тысяч поломанных жизней на Донбассе, незаконная аннексия Крыма - это нельзя забыть ради временных договоренностей" – написал Гройсман, в своем официальном аккаунте в Твиттере во вторник утром.