ГФС изъяла 30,4 кг янтаря, планировавшегося к вывозу в Китай

гфс В рамках проведения операции "Бастион»" сотрудниками Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Киевской таможни Государственная фискальная служба зафиксировала попытку вывоза в Китай партии янтаря с сокрытием от таможенного контроля, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"30,4 кг янтаря пытался вывезти на родину авиатранспортом гражданин Китая, имеющий разрешение на проживание на территории Украины. Мужчина для прохождения таможенного контроля самостоятельно выбрал упрощенную систему – "зеленый коридор", говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ ГФС Украины в Киевской области в понедельник.

Янтарь был обнаружен в двух чемоданах рентген аппарате во время таможенного контроля багажа.

"Своими действиями гражданин Китая совершил перемещение через таможенную границу товара - вещества природного происхождения коричневого цвета с различными оттенками, по внешнему виду имеет признаки драгоценных камней органогенного происхождения, а именно янтаря, с сокрытием от таможенного контроля, а именно, способом, затрудняет выявление", - отметили в ГФС.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Янтарь изъят, до вынесения судом решения по делу.