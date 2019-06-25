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05:36 25.06.2019

Прокуратура выясняет обстоятельства смерти 23-летней роженицы в Перинатальном центре Мариуполя

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УСотрудники Мариупольской местной прокуратуры №2 проводится досудебное расследование смерти 23-летней беременной женщины в Перинатальном центре. Мариуполя, предусмотренного ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"20 июня, в 6:08, в Перинатальный центр г.. Мариуполя в тяжелом состоянии поступила 23-летняя беременная женщина с антинотальной смертью ребенка. По результатам осмотра консилиумом врачей женщину перевели в палату интенсивной терапии и в 10:00 ей проведено оперативное родоразрешение. 23 июня, в 08:20, у роженицы начался отек легких. После проведения интенсивной терапии и повторного осмотра врачами ее отправили в реанимацию, но принятые легочно-сердечные реанимационные мероприятия жизни пациентке, к сожалению, не спасли - в 14:30 через нарастающую полиорганной недостаточности женщина умерла", - гворится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Донецкой области в понедельник.

В настоящее время досудебное расследование по данному факту продолжается.

"С целью установления причин смерти женщины и ее ребенка назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, и наложен арест на удаленную медицинскую документацию", - подытожили в прокуратуре.

Теги: #мариуполь #украина #задержания
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