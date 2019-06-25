Военнослужащие ВСУ приняли участие в многонациональных учениях НАТО "CWIX2019"

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины продолжают участие в многонациональных учениях НАТО "CWIX2019" (Coalition Warrior Interoperability Exercise) проходящих на территории Польши, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"С начала учений офицерами-связистами успешно отработано более 20 совместных тестов на достижение совместимости с системами кибернетической безопасности государств - членов НАТО и стран-партнеров", - говорится в сообщении, на официальной странице Генштаба ВСУ в понедельник.

Главное управление связи и информационных систем ГШ ВС Украины на международных учениях НАТО "CWIX" которые проходят в Республике Польша, подтвердили полную совместимость интеграционной платформы "Дельта" Вооруженных сил Украины с аналогичными системами стран Альянса.

"Это позволяет Вооруженным силам Украины, в случае необходимости, вести совместные операции в составе Объединенных Сил вместе со всеми союзниками, находясь в едином информационном пространстве. Это очень важный шаг нашего государства и в частности Вооруженных Сил Украины на пути к обретению страной членства в НАТО" – отметили в Генштабе.