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02:12 25.06.2019

В украинской делегации в ПАСЕ допускают возможность приостановить свое участие в ассамблее

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В украинской делегации в ПАСЕ допускают возможность приостановить свое участие в ассамблее

 

Исполняющая обязанности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова допускает, что  после возвращения полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в  этой организации.

"Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии…  И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно", сказала Ионова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина»"по телефону из Страсбурга во вторник.

Народный депутат также сообщила, что украинская делегация, будет протестовать  во время  процедуры возвращения полномочий членов российской делегации во вторник.

 "Мы встанем и будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за Генерального секретаря (ПАСЕ- ИФ)  без Украины",  -  отметила Ионова.

Ионова напомнила, что шесть из 11 депутатов из делегации РФ находятся  под мировыми санкциями, поскольку  они голосовали за введение  войск в Украину.

"Члены парламентской ассамблеи совершают самоубийство…  это начало разрушения самой организации", - сказала депутат, комментируя резолюцию  о  возвращении делегации РФ.

Ионова напомнила, что в последние пять лет  в подобных критических ситуациях на помощь приходил пятый президент Петр Порошенко – "он включался и просто звонил кому надо, держал связь и с Меркель (федеральный канцлер Германии Ангела Меркель – ИФ) , и с другими". По словам народного депутата, в администрации президента Владимира Зеленского дважды проигнорировали  официальные обращения представителей украинской делегации в ПАСЕ , которые предлагали встретиться с главой государства перед его визитом во  Францию, чтобы рассказать "о всех угрозах, поскольку понимали позицию французов".

Она подчеркнула, что  немцы и французы "сегодня и в последнее время не скрывали свою пророссийскую политику".

Она подчеркнула, что в резолюции не прописаны санкции, которые применяются

Теги: #пасе #участие #украина #делегация
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