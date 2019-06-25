Житель Харьковщины, устроивший стрельбу из травмата из-за конфликта с водителем автобуса, предстанет перед судом - прокуратура

Первомайская местная прокуратура Харьковской области направила в Нововодолажский районный суд обвинительные акт в отношении 56-летнего мужчины, подозреваемого в хулиганстве со стрельбой (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

"Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишение свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, вечером 22 января на парковке возле магазина в пгт. Новая Водолага подозреваемый повздорил с водителем автобуса из-за того, что тот заблокировал выезд со стоянки. Во время выяснения отношений подозреваемый сделал несколько выстрелов из травмата в сторону автобуса, разбил стекло и повредил транспортное средство.

Водитель и один из пассажиров автобуса пытались унять подозреваемого, но он начал бить их рукояткой оружия и ранил из травматического пистолета вмешавшегося в спор прохожего.

В результате происшествия, все участники конфликта получили травмы.