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00:49 25.06.2019

Сверхтяжелая ракета компании SpaceX стартует на орбиту с 24 спутниками и прахом 152 человек

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Сверхтяжелая ракета компании SpaceX стартует на орбиту с 24 спутниками и прахом 152 человек

Американская сверхтяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX, которая разрабатывается для полетов на Луну, должна вывести на орбиту 24 спутника Пентагона и NASA, сообщило Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Запуск ракеты, который осуществляется в интересах вооруженных сил США, а также включает четыре миссии NASA, планируется осуществить со стартовой площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Двухступенчатая ракета с первой ступенью и боковыми блоками многоразового использования должна вывести на орбиту атомные часы, которые помогут осуществлять наведение космических аппаратов на далекие объекты солнечной системы, что, в частности, поможет при планировании полета NASA к Марсу. Кроме того, один из спутников должен вывести на орбиту капсулы с прахом 152 покойных, в том числе ученых и сотрудников NASA.

Третий по счету запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy основатель SpaceX Илон Маск назвал "самым сложным" за всю историю компании. Ракете предстоит доставить на орбиту большой груз и группы спутников сразу на три разные орбиты.

Один из спутников, в частности, должен провести полетные испытания двигателя с использованием нитрата гидроксималмина, который на 50% улучшит производительность ракетных двигателей. Испытания будут проводиться по нескольким параметрам, включая смену орбиты и маневры на орбите. Этот вид топлива рассматривается в качестве важного элемента в планах возвращения NASA на Луну в 2024 году.

Также будет протестирован спутник Lightsail 2, который оснащен парусом, позволяющим аппарату перемещаться без использования обычного топлива. Частицы света, которые будут нести его импульс, заставят тонкие материалы двигаться.

В числе других запускаемых на орбиту проектов, которые будут испытаны на орбите Земли - кубосаты E-TBEx. Им предстоит изучить влияние ионосферы Земли на проходящих в ней радиосигналах. Исследование призвано обеспечить бесперебойную связь для ВМС США.

Первый старт ракеты-носителя Falcon Heavy был осуществлен в феврале 2018 года. Второй - в апреле 2019, когда компанией SpaceX было выведено на орбиту аппаратов общей массой 64 тонны полезного груза.

После старта во вторник ускорители ракеты Falcon Heavy, а также ее первая ступень должны будут совершить управляемую посадку. В частности, боковые ускорители должны совершить одновременную посадку на двух площадках на космодроме на мысе Канаверарал, а первая ступень - на плавучей платформе SpaceX у побережья штата Флорида.

Теги: #ракета #сша #космос #запуск
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